Власти Челябинской области пересчитали кадастровую стоимость 68 тысяч садовых домов

23.05.18 11:18

© РИА Новости. Андрей Стенин

23 мая. Interfax-Russia.ru - Кадастровая стоимость садовых и дачных домов в Челябинской области в половине случаев оказалась завышена и была пересчитана, сообщает пресс-служба министерства имущества и природных ресурсов региона.

Решение о пересмотре стоимости всех объектов садового, огородного и дачного строительства было принято в связи с многочисленными обращениями граждан по этому вопросу, уточнили в пресс-службе.

"В рамках гарантийных обязательств исполнителем государственного контракта произведен пересчет в отношении 68 тыс. строений. Большая их часть расположена в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе. Стоимость по ряду объектов снижена минимум на треть", - приводятся в сообщении слова министра имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексея Бобракова.

Результаты пересчета будут утверждены ориентировочно в июне 2018 года.

Основной причиной завышения кадастровой стоимости относительно рыночной стало то, что в современных сметных справочниках отсутствует стоимость возведения таких садовых домов. Тенденции загородного строительства приближают кирпичные садовые и дачные дома к пригодным для проживания не только в летнее время, то есть индивидуальным жилым домам. Между тем, это оказалось нехарактерным для сооружений, которые построены в садовых товариществах области давно. Подобного рода дома и составили основную массу объектов этой категории. В сложившейся ситуации было решено использовать иные критерии оценки таких строений.

Отмечается, что помимо садовых домов с 2016 года пересмотрена стоимость более 500 объектов недвижимости по заявлениям жителей Челябинской области. В 179 случаях оценка была скорректирована, в остальных оставлена без изменений.