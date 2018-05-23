Школьников одной из гимназий Воронежа кормили кашей с мертвыми насекомыми

23.05.18 11:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Левобережного района Воронежа выявила нарушения при организации питания в гимназии имени А. Платонова, говорится в сообщении прокуратуры области.

В частности, проверяющие взяли пробы различных круп, которыми кормили детей. В итоге в гречке обнаружены мертвые насекомые - вредители хлебных запасов.

Всего при проверке в гимназии выявили более 10 нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В результате прокуратура возбудила дела по ст. 7.18 КоАП РФ (нарушение правил хранения зерна и продуктов его переработки), ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов животноводства), а также . 2 ст. 6.7 КоАП РФ (повторное нарушение санитарно-эпидемиологических требований).

Кроме того, руководству гимназии внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к ответственности.