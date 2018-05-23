Время в пути по "единому" билету сократилось на 1-2 часа после открытия Крымского моста

23.05.18 11:34

Фото пресс-службы АНО "ЕТД"

23 мая. Interfax-Russia.ru - Перевозки пассажиров по "единому" билету уже неделю осуществляются без использования паромов, Керченская паромная переправа исключена из схемы движения после открытия автодорожной части Крымского моста, сообщила автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция" (АНО "ЕТД").

Программа "единый билет" работает с 2014 года с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.

"Изменение схемы движения позволило сократить время в пути на 1-2 часа. Сейчас поездка из Анапы в Симферополь занимает от пяти часов, из Краснодара в Симферополь - от 9 часов", - говорится в пресс-релизе.

По данным дирекции, с 16 по 22 мая по "единому" билету было перевезено 2,14 тыс. пассажиров.

Пассажиры с конечными пунктами остановки в Керчи, Феодосии и Судаке следуют без пересадок. При поездке в Ялту, Севастополь и Евпаторию возможны пересадки в Симферополе.

"В целях улучшения качества обслуживания в ближайшее время будет сокращена минимальная длительность пересадки из автобуса в поезд с четырех до двух часов до отправления поезда", - сообщает АНО "ЕТД".

Продажи "единых" билетов открылись 31 января, на сегодняшний день оформлено более 137,3 тыс. билета (из них в Крым - 82,9 тыс., из Крыма - около 54,4 тыс.). Перевозки стартовали 30 апреля, "единым" билетом воспользовались 7,03 тыс. пассажиров.

Перевозки по "единому" билету в туристический сезон 2018 года осуществляются в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Стоимость "единого" билета на автобус остается неизменной с 2015 года.

АНО "ЕТД" координирует перевозки пассажиров на всем протяжении пути от железнодорожных вокзалов до курортов полуострова Крым и обратно. В пунктах пересадки сотрудники дирекции осуществляют информационную поддержку и помощь в размещении багажа.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыто утром 16 мая, грузовики пустят осенью текущего года, поезда - в декабре 2019 года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.