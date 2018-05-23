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23.05.18 11:34
Время в пути по "единому" билету сократилось на 1-2 часа после открытия Крымского моста
Программа "единый билет" работает с 2014 года с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.
"Изменение схемы движения позволило сократить время в пути на 1-2 часа. Сейчас поездка из Анапы в Симферополь занимает от пяти часов, из Краснодара в Симферополь - от 9 часов", - говорится в пресс-релизе.
По данным дирекции, с 16 по 22 мая по "единому" билету было перевезено 2,14 тыс. пассажиров.
Пассажиры с конечными пунктами остановки в Керчи, Феодосии и Судаке следуют без пересадок. При поездке в Ялту, Севастополь и Евпаторию возможны пересадки в Симферополе.
"В целях улучшения качества обслуживания в ближайшее время будет сокращена минимальная длительность пересадки из автобуса в поезд с четырех до двух часов до отправления поезда", - сообщает АНО "ЕТД".
Продажи "единых" билетов открылись 31 января, на сегодняшний день оформлено более 137,3 тыс. билета (из них в Крым - 82,9 тыс., из Крыма - около 54,4 тыс.). Перевозки стартовали 30 апреля, "единым" билетом воспользовались 7,03 тыс. пассажиров.
Перевозки по "единому" билету в туристический сезон 2018 года осуществляются в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.
Стоимость "единого" билета на автобус остается неизменной с 2015 года.
АНО "ЕТД" координирует перевозки пассажиров на всем протяжении пути от железнодорожных вокзалов до курортов полуострова Крым и обратно. В пунктах пересадки сотрудники дирекции осуществляют информационную поддержку и помощь в размещении багажа.
Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыто утром 16 мая, грузовики пустят осенью текущего года, поезда - в декабре 2019 года.
Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.
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