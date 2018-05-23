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23.05.18 11:46

Евкуров раскритиковал подрядчика за срыв сроков переноса газопровода с территории садов

© РИА Новости. Алексей Никольский
23 мая. Interfax-Russia.ru - Глава республики Юнус-Бек Евкуров выразил недовольство работой подрядной организации по переносу трехкилометрового газопровода, проходящего по территории ООО "Сад-гигант Ингушетия" в Сунженском районе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"В ходе совещания глава Ингушетии раскритиковал всех, кто был задействован в переносе магистрального газопровода "Карабулак-Нестеровская", за срыв сроков окончания работ", - привел слова Ю.-Б. Евкурова сотрудник пресс-службы.

По словам ингушского лидера, несмотря на то, что на объекте были созданы все условия, подрядчик свои обязательства не исполнил своевременно.

"В последующем при проведении подобных работ необходимо более тщательно проверять репутацию фирм, наличие опыта работы и соответствующую лицензию", - сказал руководитель субъекта.

По данным пресс-службы, протяженность газовой трубы, проходящей по территории садов, составляет 3 км. Заказчиком работ выступило ООО "Сад-гигант" Ингушетия", подрядчиком - ООО "Спецгаз". Работы начались в декабре 2017 года после того, как на проект было получено положительное заключение экспертизы.

На текущий момент перенос газопровода завершен, а также полностью устранены недочеты, выявленные контролирующими организациями.

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