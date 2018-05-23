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23.05.18 12:11

Канатную дорогу от Воробьевых гор до Лужников запустят после ЧМ

© РИА Новости. Валерий Мельников
23 мая. Interfax-Russia.ru - Канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до Лужников будет запущена после завершения чемпионата мира по футболу, заявил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К настоящему времени все капитальные работы по строительству конструкций и станций канатной дороги завершены. Сейчас идет пуск, наладка оборудования и монтаж инженерных систем", - сказал М.Хуснуллин.

Он подчеркнул, что на отдельных участках этого объекта работы будут приостановлены на время чемпионата мира по футболу.

"Запуск этой канатной дороги запланирован на время после завершения мероприятий чемпионата мира", - добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что канатную дорогу в Лужниках планируется запустить к лету этого года.

"В целом работы по канатной дороге идут в хорошем темпе, к лету, к началу чемпионата мира ее планируется запустить", - говорил ранее М.Хуснуллин.

Протяженность канатной дороги - 737 метров, на ней будет три станции: верхняя - на улице Косыгина, промежуточная - на Воробьевской набережной, нижняя - на Лужнецкой набережной.

"Это будет не только туристический аттракцион, канатка решит две другие задачи - спортивную и транспортную, в зимний период ее будут использовать для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах", - отмечал заммэра.

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