До 5-7 градусов похолодает в ночь на субботу в Москве, возможны заморозки

23.05.18 12:23

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Похолодание начнется в Москве и Подмосковье с 25 мая, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в среду.

По уточненному прогнозу ведомства, в четверг днем воздух в столичном регионе прогреется до 24-25 градусов, в пятницу ожидается максимум 18-19 градусов.

В ночь на субботу в Москве похолодает до 5-7, в Подмосковье местами - до минус 2 градусов.

В столичном метеобюро "Интерфаксу" уточнили, что май в Москве пока на 4 градуса теплее климатической нормы.

Ранее сообщалось, что последний месяц весны в столице почти на 20% перевыполнил норму осадков (51 мм). За три недели на город вылилось 60 мм влаги.