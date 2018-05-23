Выход Украины из СНГ может занять около года

23.05.18 12:34

© РИА Новости. Владимир Песня

23 мая. Interfax-Russia.ru - Выход Украины из СНГ при цивилизованном подходе может занять около года, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Говорить об участии Киева в уставных органах СНГ уже давно не приходится. На практике указанное решение украинских властей сводится к закрытию представительства при штаб-квартире СНГ в Минске и отзыве двух работавших в нем дипломатов", - отметила М.Захарова.

"Что касается заявленного Киевом намерения начать процедуру формального выхода из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займет определенное время. Речь идет примерно о годе", - сказала официальный представитель МИД РФ.

"Рассматриваем заявление президента Украина Петра Порошенко на этот счет как очередную показательную акцию, направленную на то, чтобы произвести впечатление на своих западных спонсоров", - отметила М.Захарова, добавив, что от этих "политизированных действий Киева пострадавшими окажутся простые граждане Украины".

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.

9 мая П.Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ.