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23.05.18 12:45

Около 30 тысяч лифтов заменено в жилых домах Москвы

© РИА Новости. Евгений Одиноков
23 мая. Interfax-Russia.ru - Около 30 тыс. лифтов заменили в жилых домах в Москве за последние годы, это колоссальная цифра, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин во время посещения предприятия "Мослифт" в канун его 65-летия.

"Я вас хотел бы поблагодарить. За последние годы мы заменили почти треть лифтового хозяйства Москвы - это колоссальная цифра, около 30 тысяч", - сказал С.Собянин.

Мэр напомнил, что город больше не продлевает срок службы лифтов, вышедших из строя, а заменяет их на новое оборудование, устанавливает в жилых домах новые современные лифты.

"Я посмотрел на анализ работы лифтов в Москве. "Мослифт" уменьшил раз в 20 сроки ремонта после выхода лифта из строя. Если раньше лифт стоял в конкретном подъезде не ремонтируемым месяц почти, то сегодня это 1-2 дня максимум. Такая динамка качественно влияет на жизнь в московских домах", - отметил С.Собянин.

В ходе посещения предприятия мэр пообщался с его сотрудниками, которые рассказали о случаях, с которыми им приходится сталкиваться по работе. "Механики работают в выходные и праздничные дни. Благодаря тому, что сделаны развязки, на подъезд уже стали подъезжать гораздо быстрее. Среднее время подъезда в экстремальных случаях - 15-20 минут, мы укладываемся", - рассказал один из работников предприятия.

Он добавил, что приходилось вызволять и рожениц. "У нас есть официальный статус спасателей", - добавил сотрудник предприятия.

С.Собянин поинтересовался, улучшилась ли ситуация после перехода города на новую программу замены лифтов. "Да, она кардинально поменялась. Гораздо проще стало работать. Сейчас только нужно учиться, поднимать свой уровень знаний, а так стало гораздо проще", - поделились с мэром работники "Мослифта".

"Так и будем действовать, больше не будем продлять сроки действия старых лифтов. Будем менять их на новые и современные. Будем работать с новым поколением оборудования, а для этого нужны запчасти, сноровка, обучение", - подчеркнул мэр.

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