Минкультуры РФ и Ростуризм против запрета использования сервиса Booking.com

23.05.18 13:09

© РИА Новости. Александр Вильф

23 мая. Interfax-Russia.ru - В Минкультуры РФ, обозначая свою позицию относительно использование сервиса Booking.com, подчеркивают, что работе этого сервиса в стране ничто не угрожает.

"Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", - заявила директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова, слова которой приводятся в сообщении ведомства в среду.

Она отметила, что "ничто не угрожает работе сервиса booking.com на территории Российской Федерации".

По словам О.Яриловой, в министерство поступило обращение гражданина, С.М.Войтовича, руководителя группы компаний "Свой туристический сервис", с предложением инициировать ограничение действия данного сервиса на территории России.

"В точном соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ, а также типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением правительства №30 от 19 января 2005 года, Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер", - отмечается в сообщении.

"Еще раз подчеркну, что ничто не угрожает работе сервиса booking.com на территории Российской Федерации", - заявила О.Ярилова.

Ростуризм не поддерживает предложение об ограничении сервиса бронирования отелей Booking.com в России и не имеет полномочий по его запрету, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Федеральное агентство по туризму не имеет полномочий по запрету на использование сервиса онлайн-бронирования Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что оно не поддерживает "предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж".

В апреле с предложением запретить деятельность сервиса в России в Минкультуры обратился гендиректор компании "Свой ТС" Сергей Войтович, владеющий собственной системой бронирования отелей для турагентств SvoyHotel. Он считает, что запрет деятельности Booking.com в РФ мог бы стать одной из ответных мер на санкции США. По его мнению, такой запрет помог бы деятельности российских компаний на рынке бронирования отелей. Сейчас сервису Booking.com принадлежат 70% рынка, и аналогичные российские системы не могут с ним конкурировать.