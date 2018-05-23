Новому строящемуся аэропорту Саратова присвоено имя "Гагарин"

23.05.18 13:11

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23 мая. Interfax-Russia.ru - Строящийся в Саратове новый аэропорт получил имя "Гагарин".

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 22 мая опубликовано на официальном портале.

"Подписанным распоряжением новому аэропорту присвоено наименование "Гагарин" в честь лётчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью. Инициатива присвоения этого наименования принадлежит правительству Саратовской области. Предложение о присвоении строящемуся аэропорту наименования "Гагарин" поддержано большинством жителей области", - говорится в документе.

Как сообщалось, холдинг "Аэропорты регионов" ведет строительство нового аэропорта в районе села Сабуровка Саратовского района с июня 2017 г., завершить стройку планируется в 2019 году. Первоначально его финансирование должен был обеспечить инвестор, но прошлой осенью гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский заявил, что из-за девальвации рубля проект сильно подорожал (тогда оценивался в 10 млрд руб.) и нуждается в переформатировании. В ином случае тариф окажется слишком высоким и "убьет саму идею проекта - сделать так, чтобы люди начали летать".

Стоимость терминальной инфраструктуры оценивается в 7,5 млрд рублей, источником финансирования выступают средства "Аэропортов регионов" (2,5 млрд рублей) и кредит ВЭБа в размере 5,4 млрд рублей.

Действующий аэропорт "Саратов - Центральный" был открыт в 1931 году, находится в черте города, принадлежит АО "Саратовские авиалинии". ВПП длиной 2,2 км позволяет обслуживать только самолеты типа Як-42 и Ан-24.

"Аэропорты регионов" входят в группу "Ренова" Виктора Вексельберга. В его управлении находятся аэропорты в Екатеринбурге ("Кольцово"), Самаре ("Курумоч"), Нижнем Новгороде ("Стригино") и Ростове-на-Дону. Холдинг также является инвестором строительства новых аэропортов "Платов" (Ростов-на-Дону) и "Гагарин" (Саратов).