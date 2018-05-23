Доход главы Прикамья Решетникова в 2017г вырос на 48,5%

23.05.18 13:23

© РИА Новости. Антон Денисов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Максим Решетников, руководящий Пермским краем с февраля 2017 года, заработал за прошлый год 8,45 млн рублей, что на 48,5% больше, чем в 2016 году, когда он замещал должность министра правительства Москвы и руководил столичным департаментом экономической политики и развития.

Как следует из материалов, размещенных в среду на сайте правительства Пермского края, в минувшем году доход М.Решетникова составил 8 млн 451 тыс. рублей (в 2016 году - 5 млн 694 тыс. рублей).

В материалах отмечается, что в доходе за 2017 год учитывается оплата за период службы в правительстве Москвы (с января по февраль - ИФ), а также оплата за совмещение должностей губернатора Пермского края и председателя правительства Пермского края.

Доход супруги губернатора края вырос почти в два раза - до 927,3 тыс. рублей (в 2016 - 478,5 тыс. рублей).

В долевой собственности супругов и их троих детей находится квартира площадью 258,4 квадратных метра.

Кроме того, по-прежнему в собственности М.Решетникова находится легковой автомобиль Kia Cerato, а у супруги - два машино-места по 14,5 квадратных метров каждое.

В 2017 году в пользовании семьи губернатора появились квартира площадью 101,4 квадратных метров и дача площадью 279,2 квадратных метра. Также в пользовании главы региона остаются два машино-места по 9,1 и 8,9 квадратных метров.