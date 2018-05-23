Законопроект о снижении акцизов на бензин будет внесен в правительство до 28 мая

23.05.18 13:46

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство поручило Минфину, Минэнерго и ФАС до 28 мая подготовить проекты федеральных законов о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо, говорится в распоряжении правительства по итогам заседания 22 мая.

Одновременно ведомства должны подготовить предложения об изменении структуры распределения доходов от указанных акцизов между федеральным и региональными бюджетами.

Кроме того, Минфину поручено в третьем квартале 2018 года при необходимости представить в правительство предложения об изменении бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в связи с изменением ставок акцизов на бензин и дизельное топливо.