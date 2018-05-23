Тридцатиградусная жара ожидается в Оренбуржье

23.05.18 13:57

© РИА Новости. Владимир Вяткин

23 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупреждают жителей Оренбургской области о жаркой погоде и чрезвычайной пожароопасности в регионе.

На сайте областного ГУ МЧС РФ сообщается, что в четверг днем в Оренбуржье прогнозируется максимальная температура воздуха - плюс 30 - 33 градуса.

Также в ближайшие четыре дня из-за жаркой погоды "сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс".

В связи с этим спасатели напоминают населению, как вести себя при обнаружении природного пожара, особенно, если огонь приближается к населенным пунктам.

По данным регионального ГУ МЧС, c начала пожароопасного периода 2018 года на территории Оренбургской области наблюдается увеличение количества степных пожаров в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, площадь природных пожаров увеличилась более чем в три раза. Возгорания сухой травы зарегистрированы на территории всех муниципальных образований области, за исключением Светлинского района.