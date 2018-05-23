Запрет не примут: в РФ отказались от блокировки Booking.com
  
Техника защиты: российская военная техника опередила на десятилетия зарубежные аналоги
   
Зайти с воздуха: еще 4 аэропорта на Дальнем Востоке начнут работать по электронной визе
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19
 
Главные события
23.05.18 14:08

Проверка документов вновь проводится в администрации Нижнего Тагила

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
23 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области в среду проводят оперативно-розыскные мероприятия в администрации Нижнего Тагила.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального УФСБ, не уточнив, по какой причине проводятся мероприятия и с чем они связаны.

В пресс-службе мэрии агентству подтвердили, что силовики проводят проверку документов в горадминистрации.

Согласно пресс-релизу администрации, документы касаются деятельности Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров.

"На основании заявления физического лица у администрации города запрошена документация о деятельности совета ветеранов и условий поддержки этой общественной некоммерческой организации за период с 2009 года. Все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата горадминистрации Андрея Ленды.

По сообщению горадминистрации, аналогичная проверка проходит в среду еще в одной общественной организации города. Однако в какой, не уточняется.

По данным местных СМИ, выемка документов проводится в отделе по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив мэрии. Мероприятия связаны с эпизодом 2009 года, когда городской совет ветеранов без образования юридического лица незаконно получал от администрации города субсидии в крупном размере.

Как сообщалось, 18 мая сотрудники УФСБ по Свердловской области провели оперативно-розыскные мероприятия в администрации Нижнего Тагила.

По данным местных СМИ, они провели выемку документов в помещениях муниципального учреждения "Агентство рекламно-информационного содействия" (АРИС) и в управлении по организационно-массовой работе администрации Нижнего Тагила.

По данным администрации города, в государственные и муниципальные органы власти в течение трех лет поступали обращения с просьбой проверить деятельность "АРИС" в сфере рекламы. Однако в ходе проверок нарушений выявлено не было. Между тем, в муниципалитет вновь поступил запрос о повторном предоставлении документов. Все бумаги были переданы надзорным органам.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.05.18 15:57
Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте Навального на 30 суток
.
  23.05.18 15:32
Бывший мэр Ялты Ростенко арестован в Москве до 21 июля
.
  23.05.18 12:45
Около 30 тысяч лифтов заменено в жилых домах Москвы
.
  23.05.18 12:23
До 5-7 градусов похолодает в ночь на субботу в Москве, возможны заморозки
.
  23.05.18 12:11
Канатную дорогу от Воробьевых гор до Лужников запустят после ЧМ
.
  23.05.18 10:21
Сквозной проход от Ленинского проспекта к парку Горького откроют в августе
.
  22.05.18 18:04
Московские пожарные спасли четырех человек при тушении возгорания в корпусе "Альфа" гостиницы "Измайлово"
.
  22.05.18 17:35
На Кутузовском проспекте столкнулись семь автомобилей, сообщается о шести пострадавших
.
  22.05.18 16:46
Станция метро "Рассказовка" полностью готова к вводу в эксплуатацию
.
  22.05.18 13:21
Южный дублер Кутузовского проспекта будет открыт в 2019 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket