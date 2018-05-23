Проверка документов вновь проводится в администрации Нижнего Тагила

23.05.18 14:08

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области в среду проводят оперативно-розыскные мероприятия в администрации Нижнего Тагила.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального УФСБ, не уточнив, по какой причине проводятся мероприятия и с чем они связаны.

В пресс-службе мэрии агентству подтвердили, что силовики проводят проверку документов в горадминистрации.

Согласно пресс-релизу администрации, документы касаются деятельности Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров.

"На основании заявления физического лица у администрации города запрошена документация о деятельности совета ветеранов и условий поддержки этой общественной некоммерческой организации за период с 2009 года. Все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата горадминистрации Андрея Ленды.

По сообщению горадминистрации, аналогичная проверка проходит в среду еще в одной общественной организации города. Однако в какой, не уточняется.

По данным местных СМИ, выемка документов проводится в отделе по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив мэрии. Мероприятия связаны с эпизодом 2009 года, когда городской совет ветеранов без образования юридического лица незаконно получал от администрации города субсидии в крупном размере.

Как сообщалось, 18 мая сотрудники УФСБ по Свердловской области провели оперативно-розыскные мероприятия в администрации Нижнего Тагила.

По данным местных СМИ, они провели выемку документов в помещениях муниципального учреждения "Агентство рекламно-информационного содействия" (АРИС) и в управлении по организационно-массовой работе администрации Нижнего Тагила.

По данным администрации города, в государственные и муниципальные органы власти в течение трех лет поступали обращения с просьбой проверить деятельность "АРИС" в сфере рекламы. Однако в ходе проверок нарушений выявлено не было. Между тем, в муниципалитет вновь поступил запрос о повторном предоставлении документов. Все бумаги были переданы надзорным органам.