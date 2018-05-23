"Массандра" модернизировала цех выдержки вина на 1,25 млн литров

23.05.18 14:13

Фото пресс-службы "Массандры"

23 мая. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Массандра", один из крупнейших винзаводов Крыма, запустило после модернизации цех выдержки вина на 125 тыс. декалитров, заменив дубовые емкости стальными, сообщает пресс-служба предприятия.

"Завершена модернизация цеха выдержки "Верхний подвал", установлено новое оборудование - 50 емкостей с рубашками охлаждения общей вместимостью 1,25 млн литров", - говорится в пресс-релизе.

Работы начались в 2017 году. "Верхние подвалы" освободили от дубовых бутов и оборудовали новыми емкостями из нержавеющей стали. При этом дубовые емкости будут использоваться в других помещениях.

Как уточнила "Интерфаксу" гендиректор "Массандры" Янина Павленко, цех предназначен для выдержки сухих натуральных вин. "Мы на пути развития второго, не свойственного исторически для "Массандры" направления. Если раньше "Массандра" специализировалась на классическом производстве вин, крепленных этиловым спиртом и выдержанных в дубовой таре более двух лет, то сейчас очень активно развивает второй направление - производство сухих вин, которые сегодня наиболее востребованы на рынке Российской Федерации", - сказала Я.Павленко.

Главный винодел "Массандры" Любовь Тарчинская сообщила "Интерфаксу", что всего на предприятии есть емкости для хранения 6,9 млн декалитров вина. В частности, для выдержки продукции оборудовано пять цехов, включая модернизированный.

Модернизация головного завода, кроме "Верхнего подвала", затронула также цех выпуска готовой продукции. Там, в частности, установили систему кондиционирования, новую оснастку линии розлива, автоматическую CIP-мойку, заменили покрытие, сообщает пресс-служба завода.

Стоимость работ предприятие не раскрывает.

"Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств, ФГУП принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России.

"Массандра" в среднем производит порядка 10 млн бутылок вина в год.