На Кубани продажу алкоголя в стекле запретили в радиусе 500 метров от объектов чемпионата мира по футболу

23.05.18 14:37

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 мая. Interfax-Russia.ru - Закон, ограничивающий продажу алкогольных напитков во время чемпионата мира по футболу, приняли в среду депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Согласно принятому документу, на время проведения чемпионата мира по футболу вводится запрет на розничную торговлю алкогольными напитками в стеклянной таре в радиусе 500 метров от стадиона "Фишт" и фан-зоны в Сочи. Аналогичные ограничения вводятся вокруг баз команд и тренировочных площадок на территории Анапы, Краснодара и Геленджика.

Комментируя принятое решение, председатель краевого Заксобрания Юрий Бурлачко подчеркнул необходимость предотвращения любых происшествий с участием футбольных фанатов.

"Нам не нужны эксцессы с участием фанатов, которые могут привести к серьезным репутационным потерям для организаторов чемпионата. Все мы представляем, что такое толпа агрессивных болельщиков, тем более пьяных", - заявил спикер.

В рамках чемпионата мира "Фишт" примет четыре матча группового этапа: Португалия - Испания, Бельгия - Панама, Германия - Швеция, Австралия - Перу, и два матча стадии плей-офф - 1/8 и 1/4 финала.

На Кубани также созданы базы и тренировочные площадки для шести команд-участниц. Краснодар примет сборную Испании, Сочи - сборные Бразилии и Польши.

Спортсмены из Дании будут размещаться в Анапе, сборные Исландии и Швеции в Геленджике. Все объекты передадут оргкомитету "Россия-2018" 30 мая.