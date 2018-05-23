Аксенов воспринял задержание в Москве экс-мэра Ялты как провокацию против властей Крыма

23.05.18 14:42

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов расценивает как провокацию против властей республики задержание в Москве бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко.

"Вчера мне сообщили о задержании в Москве бывшего мэра Ялты Андрея Олеговича Ростенко. (. . .) Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым", - написал С.Аксенов на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.

О задержании в Москве А.Ростенко, который возглавлял администрацию Ялты с осени 2014 года и подал в отставку летом 2017 года по инициативе главы Крыма С.Аксенова, СМИ узнали во вторник. В настоящее время рассматривается вопрос о его аресте.

Со своей стороны С.Аксенов напомнил, что лично отстранил А.Ростенко от работы "за неэффективное управление администрацией" Ялты. "Следственными органами по моему обращению ведется проверка деятельности ялтинской администрации, которую возглавлял Андрей Олегович", - отметил глава Крыма. "Также хочу напомнить, что именно по моей инициативе отстранено большое количество чиновников из органов власти разных уровней. Пожалуй, больше, чем в любом другом регионе страны", - сказал С.Аксенов.

"Но это вовсе не означает, что я буду допускать беспредел в отношении должностных лиц по конкретным эпизодам, в которых полностью отсутствует состав преступления", - подчеркнул глава Крыма.

Он сообщил также, что похожая ситуация уже была в 2015 году с одним из должностных лиц Совета министров республики. "Тогда его задержали на трое суток, однако до сих пор дело не доведено до конца - уже три года не могут выдвинуть обвинение", - написал глава Крыма.

В материалах уголовного дела, в рамках которого задержан А.Ростенко, фигурирует земельный участок в Ялте.

"Оценивая конкретно этот эпизод, могу сказать, что дело возбудили за якобы нанесенный ущерб Республике Крым в части того, что муниципальным образованием город Ялта был оформлен за собой участок в 26 соток, свободный от строений, который должен был в свое время передаться ФКУЗ "Санаторий "Алупка" Министерства внутренних дел РФ. Это решение было принято в 2015 году, когда у нас отсутствовали базы, кадастровые схемы, регистрационные дела, то есть данные Фонда имущества никто не знал. После этого в течение 2,5 лет участок находился в муниципальной собственности, никогда из муниципальной собственности не выбывал, попыток продажи не было. На сегодняшний день участок находится в республиканской собственности. Ни я, ни кто-либо из представителей власти республики не обращался в правоохранительные органы о причиненном республике ущербе", - заявил С.Аксенов.

Он назвал "непрофессиональным возбуждение уголовного дела на основании таких обстоятельств и при отсутствии ущерба для государства".

"Сейчас разберемся в данном конкретном эпизоде, после этого буду требовать возбуждения уголовных дел за незаконное задержание, поскольку при таких обстоятельствах совершенно непонятно, для чего было устраивать показательное мероприятие с участием Ростенко в аэропорту", - добавил С.Аксенов.