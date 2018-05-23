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23.05.18 15:04
Ингушетия намерена подписать на ПМЭФ девять соглашений
"В том числе регион заключит инвестсоглашение с крупной индийской компанией по организации на своей территории производства офтальмологических лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.
По словам главы республики Юнус-Бека Евкурова, Ингушетия "традиционно принимает в ПМЭФ самое активное участие, используя эту площадку не только для подписания достигнутых соглашений, но и для поиска новых бизнес-контактов, знакомства с главами крупных отечественных и зарубежных компаний".
"Что важно - на этом форуме ключевое внимание будет уделено обсуждению нового майского указа президента РФ, в котором обозначена стратегия социально-экономического развития страны. Уверен, что форум будет способствовать развитию и укреплению международных контактов России и наиболее эффективной реализации президентских инициатив", - приводит слова Ю.-Б. Евкурова пресс-служба постпредства.
Как сообщил вице-премьер Ингушетии Игорь Храновский, одно из соглашений на ПМЭФ республика планирует подписать с компанией ЗАО "Вартамана Интернэшнл Тредерс", которая является эксклюзивным дистрибьютором офтальмологического оборудования и фармпрепаратов крупнейшего индийского производителя группы компаний "Аппасами Ассоциэтс" в России и странах СНГ.
"Речь идет о совместном проекте по организации на территории РИ (республики Ингушетия - ИФ) производства глазных капель и иных препаратов, ориентированных на офтальмологию. Сумма инвестиций составит 200 млн рублей. В России такого производства пока нет", - сказал И.Храновский.
Помимо этого ожидается подписание соглашений с двумя субъектами - Калмыкией и Севастополем. В частности, по словам вице-премьера, с Калмыкией есть перспективы взаимодействия в животноводстве, в области сохранения национально-культурного наследия.
"Также у Калмыкии есть хорошие компетенции в "зеленой энергетике" - "ветровики", солнечные батареи, это уже реализованные проекты. Мы можем перенять у них этот опыт, учитывая, что республика сегодня нуждается в дополнительных мощностях (энергетических - ИФ). С Севастополем интересно развивать туристическое направление, а также бизнес-сотрудничество в сфере производства товаров и услуг", - сказал И.Храновский.
По его данным, еще один документ республика подпишет с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) для подготовки, переобучения и повышения квалификации кадров. Соглашение будет способствовать трудоустройству специалистов в регионе и снижению уровня безработицы.
"В рамках соглашения с АО "Российский экспортный центр" планируется развитие компетенции бизнесменов республики в области экспорта и экспортных рынков, выстраивание товарных и производственных цепочек между предприятиями одной отрасли и повышение их качества и конкурентоспособности", - отметил вице-премьер.
Кроме того ожидается подписание соглашения с ООО "МТС" - в области регионального развития цифровизации и продуктов компании, с ассоциацией "Национальное конгресс-бюро" - в области совместной организации выставок и форумов, в том числе, на территории Ингушетии, а также с двумя вузами Санкт-Петербурга - Национальным государственным университетом физкультуры и спорта им. П.Ф.Лесгафта и Военно-морской академией им. Адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова.
"Речь идет о возможности поступления наших выпускников в эти вузы для получения специальных знаний с учетом высокой исторической и профессиональной компетентности этих высших учебных заведений", - сообщил И.Храновский.
ПМЭФ-2018 пройдет с 24 по 26 мая под лозунгом "Создавая экономику доверия". Делегацию республики Ингушетия на форуме возглавит Ю.-Б. Евкуров. Также в нее войдут вице-премьер правительства республики И.Храновский, министр экономического развития Ингушетии Умалат Торшхоев и полномочный представитель республики в СЗФО Юнус Хаутиев.
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