Новую больницу скорой медицинской помощи отрыли в Волгограде

23.05.18 15:46

© РИА Новости. Константин Чалабов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Больницу скорой медицинской помощи после масштабной реконструкции, которая продолжалась почти 4 года, открыли в среду в Волгограде, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе губернатора региона.

"Сегодня завершен последний этап реконструкции - введено в эксплуатацию новое отделение скорой медицинской помощи, которое было построено с нуля. Оно стало первым в России отдельно стоящим корпусом на базе многопрофильного стационара", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в новом отделении сосредоточены все основные службы, позволяющие оперативно поставить диагноз и начать лечение: приемное и амбулаторное отделения, операционный блок, зона для динамического наблюдения. Многофункциональный модуль, рассчитанный на прием ста пациентов в сутки, оборудован по последнему слову техники: здесь есть компьютерный томограф, барокамеры для кислородной аэрозольной терапии, рентгенодиагностический комплекс и многое другое.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на церемонии открытия больницы отметил, что благодаря реконструкции медучреждения в регионе заложен новый стандарт оказания скорой медицинской помощи.

"Мы получили новейшее медучреждение с новейшим оборудованием, соответствующее самым высоким российским и международным требованиям - одно из лучших медучреждений страны, а система здравоохранения Волгоградской области - высокий стандарт, к которому нам нужно стремиться и в дальнейшем", - привели в пресс-службе слова А.Бочарова.

По данным регионального комитета здравоохранения, в модернизацию медучреждения, которая началась в 2014 году, было вложено порядка 2 млрд рублей. На эти средства капитально отремонтированы и оснащены новым оборудованием травматологическое, нейрохирургическое, гастроэнтерологическое, эндокринологическое, ревматологическое, хирургическое, гинекологическое и другие отделения. Полностью обновлен фасад и кровля здания, выполнено благоустройство. На территории клиники построена вертолетная площадка - в прошлом году регион первым в стране получил санитарный вертолет по федеральной программе.