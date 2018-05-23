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23.05.18 15:23

Тамбовские театры приедут в глубинку

© РИА Новости. Евгения Новоженина
23 мая. Interfax-Russia.ru - Профессиональные театры Тамбовской области покажут свои спектакли в рамках Малого Рыбаковского фестиваля, организованного специально для жителей отдаленных населенных пунктов региона, сообщила пресс-служба областной администрации.

Фестиваль пройдет с 23 мая по 5 июня.

На гастроли отправятся все профессиональные театры региона: Тамбовский и Мичуринский драматические, Тамбовский театр кукол и Молодежный театр.

"Они сыграют свои постановки в селах и поселках, куда давно или вообще ни разу не приезжали театральные коллективы. Таким образом, двенадцатый театральный фестиваль имени Рыбакова объединит всех жителей области в рамках единого театрального пространства", - говорится в сообщении.

"Это и есть главная цель уникального тамбовского проекта. За эти годы фестиваль стал крупнейшим событием в культурно-исторической жизни области, объединяющим людей, дарящим им радость открытия новых талантов и встреч с подлинным искусством", - цитирует пресс-служба слова губернатора Александра Никитина.

Театры представят постановки как для взрослых, так и для детей и подростков. Причем это будут не выездные, а репертуарные спектакли в том виде, в каком они идут на большой сцене.

Малый Рыбаковский фестиваль откроет Мичуринский драматический театр в Ржаксинском районе. 24 мая жители села Петровское смогут впервые посмотреть спектакли Тамбовского драматического театра "Как Федор за три моря ходил" и "Скамейка". 29 мая актеры Мичуринского драматического театра выступят в Уметском районе с премьерным спектаклем "Кошки - мышки".

Кроме того, 30 мая юные зрители Бондарского района увидят один из лучших спектаклей Тамбовского театра кукол "Кот в сапогах". 31 мая Тамбовский драматический театр покажет спектакль для юных жителей Уваровского района в селе Нижний Шибряй. 1 июня актеры Мичуринского театра выступят перед жителями Рассказовского района в селах Платоновка и Саюкино. Инжавинский район примет у себя актеров Тамбовского драматического театра 1 июня.

Завершится Малый Рыбаковский фестиваль 5 июня в Пичаевском районе, куда также впервые приедут со спектаклями актеры самого молодого театра - Тамбовского молодежного.

В 2018 году межрегиональный театральный фестиваль имени Н.Рыбакова включает в себя много разнообразных, интересных проектов. Это и Молодежный проект, и проект "Большие гастроли-2018", организованный Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, и "Золотая лекция", проведенная в Тамбове директором театра имени Е.Вахтангова.

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