Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте Навального на 30 суток

23.05.18 15:57

© РИА Новости. Виталий Белоусов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд признал законным административный арест на 30 суток оппозиционера Алексея Навального за нарушение установленного порядка организации протестной акции в центре столицы 5 мая, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Тверского суда Москвы от 15 мая оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

В жалобе адвокаты оппозиционера просили отменить постановление суда первой инстанции как незаконное и прекратить дело за отсутствием в действиях А.Навального состава административного правонарушения и доказательств его вины.

Также в среду Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты А.Навального по еще одному административному делу - о неповиновении полиции, за которое он получил 15 суток ареста.

Тверской суд 15 мая признал оппозиционера виновным в совершении правонарушений предусмотренных ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), назначив ему наказание в виде административного ареста сроком на 30 и 15 суток соответственно.

Как пояснили "Интерфаксу" в Мосгорсуде, сроки арестов, назначенных А.Навальному, не складываются, поскольку "исполнение ареста начинается со дня вынесения соответствующего постановления - соответственно, срок по обоим вынесенным постановлениями начинается в один день". Таким образом, оппозиционер проведет под арестом 30 суток: когда меньший срок закончится, он продолжит отбывать больший.