Путин на ПМЭФ расскажет о масштабных задачах, которые предстоит решать стране в ближайшие годы – Ушаков

23.05.18 16:16

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23 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) расскажет о способах решения актуальных задач, стоящих перед страной, поднимет тему кризиса доверия, препятствующего развитию.

"Что касается выступления нашего президента, то имеется в виду в нем затронуть наиболее острые проблемы в мировой экономике, политической жизни. Он расскажет о проведении в России социально-экономической политики, поделится своим видением тех масштабных задач, которые предстоит решать правительству и всей стране в ближайшие годы", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в преддверии ПМЭФ.

В своем выступлении, добавил Ю.Ушаков, российский лидер, конечно, во многом будет отталкиваться от тех задач, которые были изложены в недавнем послании Федеральному Собранию.

"Будет подчеркнуто, что решать такие стратегические и амбициозные задачи, которые выдвинуты перед правительством, перед нашим обществом, можно только максимально задействовав потенциал международного сотрудничества, и именно этой цели служит и Санкт-Петербургский форум", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, будет подчеркнута важность взаимных инвестиций, обмена передовыми технологиями, совместных проектов.

"Конечно, президент выскажется по поводу главной темы: о важности повышения уровня доверия. Этот уровень сейчас недостаточен, и он мешает продвигаться вперед и формировать новые точки роста, углублять интеграционные связи", - сказал Ю.Ушаков.

Само пленарное заседание, по словам Ю.Ушакова, будет продолжаться примерно три часа.