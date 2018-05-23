Крым передал в федеральную собственность землю острова Тузла, через который проходит мост

23.05.18 16:30

© РИА Новости. Виталий Белоусов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Совет министров Крыма постановил передать из собственности региона в собственность РФ два земельных участка площадью около 308,2 тыс. и 55,6 тыс. кв. м в районе острова Тузла, через которую проходит мост через Керченский пролив.

"Принять безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь в федеральную собственность земельные участки. (. . .) Установить, что право федеральной собственности на земельные участки возникает со дня утверждения акта приема-передачи", - говорится в распоряжении крымского правительства.

Оба участка передаются с формулировкой - под объект "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", говорится в приложении к документу.

Представитель ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора (заказчик строительства Крымского моста) сообщил "Интерфаксу", что процедура передачи земли в собственность РФ стандартна в рамках реализации проектов федерального значения на территории России. "Земли под объектами федерального значения относятся к собственности Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

"По всем земельным участкам на территории острова Тузла, которые ранее находились в собственности города Керчь и республики Крым, приняты необходимые распорядительные акты Совета министров Крыма и министерства имущественных и земельных отношений Крыма о передаче в собственность Российской Федерации", - отметил представитель ФКУ Упрдор "Тамань".

Административно Тузла продолжает оставаться территорией Керчи, добавил он.