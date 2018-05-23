Ливни с грозой и градом надвигаются на юг Ставрополья

23.05.18 16:33

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 мая. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют, что в ближайшие три часа в Ставропольском крае возможны сильные ливни с грозой и градом, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 23 мая местами по краю, преимущественно в его южной части, ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 м/с", - говорится в сообщении.

Возможны подтопления низинных частей местности, повреждения линий связи и электропередачи, увеличение количества ДТП, нарушения в работе транспорта, ухудшение условий дорожного движения, повреждения кровель, остекления зданий, сельхозкультур.