Главы России и Японии обсудят заключение мирного договора

23.05.18 16:45

© РИА Новости. Сергей Гунеев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров 25-26 мая, как ожидается, затронут тему заключения мирного договора, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Синдзо Абэ приедет в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума 24 мая - Япония имеет статус страны - официального гостя мероприятия, а потом в Москве пройдут переговоры В.Путина и С.Абэ в рамках официального визита последнего.

"Ожидается, что в ходе переговоров состоится обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора", - сказал Ю.Ушаков.

Он напомнил, что диалог по данной тематике продолжается в формате межмидовских консультаций.

"При этом будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях - однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода Южных Курил к нашей стране в соответствии с договоренностями между союзными державами (Ялтинское соглашение от 11 февраля 1945 года , Потсдамская декларация от 26 июля 1945 года), а также их российской правосубъектности на протяжении послевоенных лет", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, для подписания мирного договора необходима соответствующая атмосфера доверия и сотрудничества, которая "не может быть сформирована без широкого всестороннего развития взаимодействия между двумя странами".

"На саммите может быть затронута тема совместной хозяйственной деятельности на Курилах. На сегодня работа ведется по конкретизации проектов в согласованных пяти областях (аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов)", - сказал Ю.Ушаков.

Говоря об участии премьер-министра Японии в ПМЭФ, Ю.Ушаков выразил надежду, что оно послужит "четким сигналом как японским, так и российским деловым кругам о необходимости наращивать сотрудничества, в том числе в реализации масштабных двусторонних инициатив".

"Речь может идти о целом ряде крупных энергетических, транспортных инфраструктурных проектов: "Арктик СПГ-2", третья очередь "Сахалин-2", "Балтийский СПГ", модернизация Транссиба, строительство Находкинского завода минеральных удобрений", - сказал Ю.Ушаков.

Он напомнил, что Россия и Япония уже участвуют вместе в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", японские компании приняли участие в строительстве инфраструктуры проекта "Ямал СПГ", российская сторона сотрудничает с японскими бизнесменами в разработке Ичединского месторождения, а также ряде других проектов.

Возвращаясь к теме двусторонних переговоров лидеров, Ю.Ушаков добавил, что в ходе встречи планируется обменяться мнениями по некоторым актуальным международным вопросам, прежде всего "по вопросам региональной безопасности, включая ситуацию на Корейском полуострове".

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.

По словам Ю.Ушакова, планируется, что переговоры между В.Путиным и С.Абэ пройдут сначала в узком, а потом в расширенном составе.

"Будет проведен сеанс прямой связи лидеров с экипажем МКС. Среди членов экипажа работает японский астронавт", - сказал Ю.Ушаков.

После подписания документов и совместной пресс-конференции вечером лидеры примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов России и Японии.

"Это уникальный масштабный проект, он впервые реализуется между нашими странами", - сказал Ю.Ушаков.