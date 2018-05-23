Более десятка семей остались без крова из-за крупного пожара в многоквартирном доме в Кирове

23.05.18 16:54

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 мая. Interfax-Russia.ru - Крупный пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Кирове в среду днем, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Информация о возгорании в 16-квартирном двухэтажном деревянном доме на ул.Мебельщиков поступила в 11:50 мск.

"Эвакуировано 30 человек, из них 5 детей. Объявлен ранг пожара N 2. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 14:04 было ликвидирован открытое горение, сейчас огнеборцы занимаются проливкой деревянных конструкций.

На данный момент в администрацию Кирова обратилось семь семей, проживавших в сгоревшем доме.

Администрация Кирова сообщает, что всего в доме, где произошел пожар, проживает 47 человек.

"Сейчас мы составляем список тех, кому в оперативном порядке необходимо предоставить помещения маневренного фонда. Тем, кого не удалось застать на месте происшествия, с паспортом следует обратиться в жилищный отдел. Всем погорельцам мы сегодня же готовы выдать ключи от временного жилья", - приводятся в сообщении слова начальника территориального управления по Первомайскому району города Вячеслава Симакова.