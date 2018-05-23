|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.05.18 16:54
Более десятка семей остались без крова из-за крупного пожара в многоквартирном доме в Кирове
Информация о возгорании в 16-квартирном двухэтажном деревянном доме на ул.Мебельщиков поступила в 11:50 мск.
"Эвакуировано 30 человек, из них 5 детей. Объявлен ранг пожара N 2. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В 14:04 было ликвидирован открытое горение, сейчас огнеборцы занимаются проливкой деревянных конструкций.
На данный момент в администрацию Кирова обратилось семь семей, проживавших в сгоревшем доме.
Администрация Кирова сообщает, что всего в доме, где произошел пожар, проживает 47 человек.
"Сейчас мы составляем список тех, кому в оперативном порядке необходимо предоставить помещения маневренного фонда. Тем, кого не удалось застать на месте происшествия, с паспортом следует обратиться в жилищный отдел. Всем погорельцам мы сегодня же готовы выдать ключи от временного жилья", - приводятся в сообщении слова начальника территориального управления по Первомайскому району города Вячеслава Симакова.
|
Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
.
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket