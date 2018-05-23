Дожди, грозы и град ожидаются в Прикамье

23.05.18 17:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 мая. Interfax-Russia.ru - Метеорологи прогнозируют резкое ухудшение погоды в Пермском крае в ближайшее время, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону в среду.

По данным синоптиков, в ночь на четверг ожидаются дожди, в отдельных районах - с грозами. Во время ночной грозы порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В четверг днем в регионе пройдут кратковременные дожди, местами - сильные с грозой и градом. При грозе возможны порывы ветра до 22 м/с.

В связи с этим спасатели рекомендуют избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями.