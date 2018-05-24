Горнолыжный курорт Сахалина признан лучшим в России на конгрессе Wintercongress-2018

24.05.18 06:16

© РИА Новости. Кирилл Ясько

24 мая. Interfax-Russia.ru - Сахалинский "Горный воздух" выиграл номинацию лучшего горнолыжного курорта России на международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха Wintercongress-2018, который прошел на этой неделе в Москве, сообщает в четверг пресс-служба областного Минспорта.

"В Москве состоялась церемония награждения участников премии "Лидеры спортивной индустрии". Сахалинский "Горный воздух", по мнению экспертного жюри, выиграл номинацию "Лучший горнолыжный курорт России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году премия "Лидеры спортивной индустрии" (минувшего зимнего сезона) вручалась по 31 номинации. В некоторых из них победители определялись в ходе народного онлайн-голосования. Остальных лидеров назвало компетентное жюри.

"Нам приятно и почетно, что комплекс "Горный воздух" набирает популярность и становится значимым спортивным объектом на территории России. В этом году "Горный воздух" бьет рекорды посещаемости и, думаю, что следующий сезон тоже станет запоминающимся", - цитирует пресс-служба слова министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергея Буренкова.

Как сообщалось, сахалинские власти в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" создали на горе Большевик в Южно-Сахалинске "лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока с обширной зоной катания, современными подъемниками и системой оснежения". Курорт минувшей зимой посетили 114 тыс. гостей.

ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства России от 17 марта 2016 года. На сегодняшний день здесь реализуются девять проектов с объемом инвестиций свыше 12,6 млрд рублей.