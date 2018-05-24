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24.05.18 06:55
Запутавшегося в браконьерских сетях детеныша тюленя спасают в Приморье
"Местная жительница забрала детеныша ларги с побережья возле деревни Ракушка в Ольгинском районе, где тюлененок пролежал двое суток ", - сообщает центр "Тюлень".
Волонтеры доставили пострадавшего малыша в центр. У тюленя, которого назвали Ира, повреждены ласты.
"Предположительно, верхние фаланги передних ласт у тюленя срезаны лесочной сетью - браконьеры сейчас ставят сети на симу (рыба семейства лососёвых - ИФ)", - говорится в сообщении.
Реабилитационный центр "Тюлень" существует в Приморском крае с 2007 года. Сотрудники центра ежегодно выхаживают около десятка животных, попавших в беду. В центре тюленям оказывают необходимую помощь, а после - возвращают в естественную среду обитания.
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