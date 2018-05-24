Около 5,5 тыс. человек за год переехали на Дальний Восток по госпрограмме переселения соотечественников

24 мая. Interfax-Russia.ru - Более 5,4 тыс. человек прибыли на Дальний Восток в прошлом году по программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития.
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"Дальний Восток принял 5431 участника госпрограммы и членов их семей. Больше всего переселенцев в ДФО приняли Хабаровский (2 038 человек) и Приморский (1 556 человек) края, Амурская область (495 человек). Среди переселившихся в регионы ДФО соотечественников мужчины составляют 60,6 % от общего числа переселенцев, женщины - 39,4 %", - говорится в сообщении.
По программе переселения соотечественников на Дальний Восток приезжает 79,6% переселенцев трудоспособного возраста.
Большинство переселенцев предпочли жить в городах.
"82,6 % переселившихся на Дальний Восток соотечественников выбрали для постоянного проживания городскую местность, 17,4 % - сельскую", - сообщает Минвостокразвития.
Более трети (33,5 %) прибывших в регионы ДФО участников госпрограммы имеют высшее или неоконченное высшее профессиональное либо послевузовское образование, 52,1 % - начальное или среднее профессиональное образование.
Отмечается, что итоги реализации программы в 2017 году были представлены на совещании в МВД России.