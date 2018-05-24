Интернет появится в отдаленных селах Хакасии

24.05.18 07:46

© РИА Новости. Руслан Кривобок

24 мая. Interfax-Russia.ru - За два года в Республике Хакасия намерены обеспечить оптическим волокном и спутниковой связью все отдаленные села, чтобы реализовать проект подключения к сети Интернет лечебных учреждений, сообщает пресс-центр правительства региона в четверг.

"В Хакасии стартует федеральная программа по подключению лечебных учреждений к всемирной сети. Причем Интернет с помощью оптоволокна и спутниковой связи проведут по всей республике - это задача, поставленная главой региона. Проект рассчитан на два года. В этом году будет проложено около 300 км оптического кабеля. По пути его прокладки к интернету подключат не только медицинские учреждения, но и сельских жителей, школы и детские сады во всей Хакасии", - говорится в сообщении.

Благодаря этому качественный интернет появится в таких отдаленных селах, как Матур, Улан-Коль, Кирово, Московское, Малые Арбаты, Солнечное, Балыкса, Бирикчуль, Джерим.

По данным властей, улучшения качества жизни в малых селах добиваются также с помощью предоставления жителям бесплатных земельных участков. По инициативе руководителя региона Виктора Зимина программа действует в Хакасии уже пять лет: за это время более 10 тыс. семей получили участки. Прежде всего, это многодетные семьи, молодые специалисты, инвалиды, участники боевых действий.

Так, в селе Солнечное был сформирован огромный массив - более 2 тыс. 300 участков. Половину участков предложили льготникам Абакана, где образовалась очередь. В планах ближайших лет - выдавать бесплатную землю в Расцветовском, Опытненском и Сапоговском сельсоветах.