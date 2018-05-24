Томск вошел в число пилотных городов федерального проекта по поиску инноваций в благоустройстве

24.05.18 07:49

© РИА Новости. Алексей Крикунов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис сообщил губернатору Томской области Сергею Жвачкину, что региональный центр включен в федеральную программу "Умный город", сообщает пресс-служба обладминистрации в четверг.

В письме зама руководителя министерства главе Томской области говорится, что федеральная рабочая группа по проекту "Умный город" приняла решение вовлекать студентов и молодых специалистов в "Лабораторию Урбантех" для генерации технологических и инновационных решений по развитию городской среды. Участники лаборатории пройдут обучение в ведущих университетах страны уже в этом году.

"Студенческие команды будут решать кейсы, связанные с разработкой технологических продуктов в целях их практического применения для общественных пространств и дворовых территорий, благоустройство которых осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018-2022 годах", - говорится в письме А.Чибиса.

Участниками команд станут студенты специальностей, связанных с архитектурой, строительством, инженерией, IT, социологией, которые в течение трех дней будут разрабатывать конкретные "умные" решения для конкретного общественного пространства одного из пилотных муниципалитетов, участвующих в проекте.

В свою очередь С.Жвачкин принял предложение замглавы Минстроя.