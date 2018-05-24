Новосибирские ученые создали математическую модель для изучения аутизма, эпилепсии и болезни Паркинсона

24.05.18 07:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 мая. Interfax-Russia.ru - Ученые федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики" (ИЦиГ, Новосибирск) разработали математическую модель процессов, происходящих в синапсах - частях клетки, отвечающих за работу нервной системы и мозга, сообщает пресс-служба ИЦиГ.

Ученые исследовали методом математического моделирования процесс локальной трансляции, протекающий в синапсе, через который происходит контакт между нейроном, передающим электрический сигнал, и другой клеткой - например, вторым нейроном, принимающим сигнал, или клеткой мышечной ткани, приводимой в действие этим сигналом.

Отмечается, что использование в качестве модели синапса, а не клетки в целом, позволило ученым рассмотреть трансляцию (процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной РНК) вне связи с процессами транскрипции и регуляции клетки в целом.

"Если мы попробуем описать клетку во всем ее многообразии, которое придумала природа, нам придется сделать модель, учитывающую так много параметров, что мы просто никогда не получим результат", - отмечает один из авторов работы Виталий Лихошвай.

Существует предположение, что целый ряд нейропсихических заболеваний (аутизм, эпилепсия, болезнь Паркинсона и др.) связан с нарушениями в работе синапсов пирамидальных клеток мозга.

Новосибирские ученые высказали гипотезу, что причиной заболеваний, связанных нарушением работы синапсов, может быть динамический хаос в системе локальной трансляции.