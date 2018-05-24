Петербургский международный экономический форум открывается в центре "Экспофорум"

24.05.18 08:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018) открывается в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в четверг, его работа завершится в субботу, 26 мая.

Девиз форума в этом году - "Создавая экономику доверия". Деловая программа включает дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни: участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.

Как и в прежние годы, в рамках ПМЭФ состоятся межстрановые бизнес-диалоги и тематические бизнес-завтраки. На полях форума пройдут встречи представителей деловых кругов России и стран-гостей. Встречи запланированы с представителями деловых сообществ США, Индии, Италии, Финляндии и государств Африки. Тематические бизнес-завтраки соберут представителей фармацевтических компаний, IT-индустрии. Отдельный бизнес-завтрак проведет Сбербанк (MOEX: SBER) России.

В церемонии открытия форума в четверг примет участие первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. В церемонии также примут участие президент Центральноафриканской Республики Фостин Аршанж Туадера, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань и заместитель председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис.

Модератором церемонии станет ведущая телеканала Fox Business Network Сюзан Ли. С приветственным словом к участникам форума обратится губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

В пленарном заседании форума в пятницу, 25 мая, примут участие президент России Владимир Путин, глава Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Модератором пленарной сессии станет главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.

Участниками форума являются генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден, вице-председатель аналитической компании IHS Markit Дэниел Ергин, глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин, глава французской Total Патрик Пуяннэ, акционер "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "СИБУРа" Геннадий Тимченко, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер и главный исполнительный директор германской Uniper Клаус Шеффер.

Специалист в области теоретической физики и популяризатор науки Митио Каку проведет в рамках ПМЭФ форсайт-сессию на тему "Будущее разума", а российский предприниматель Олег Тиньков расскажет о будущем технологического предпринимательства в России.

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут региональный консультативный совет "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, а также сессия Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" на тему: "Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста" и Молодежный экономический форум.

Погода в северной столице во время форума ожидается прохладной, но не слишком дождливой, сообщал ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, в четверг температура составит плюс 16-18 градусов, возможны небольшие дожди. В пятницу, 25 мая, в Петербурге преимущественно без осадков, температурный фон не изменится: плюс 16-18 градусов. Погоду в субботу, 26 мая, Р.Вильфанд охарактеризовал как "умеренную майскую" - днем до плюс 18 градусов, местами могут пройти дожди.