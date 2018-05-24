Обращение Юлии Скрипаль может носить постановочный характер, считают в Думе

24.05.18 08:54

© РИА Новости. Владимир Федоренко

24 мая. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что продемонстрированное в среду видеообращение Юлии Скрипаль не проясняет ситуацию, а дает повод к новым вопросам по "делу Скрипалей".

"Видеоролик вполне может носить постановочный характер с целью скрыть правду о произошедшем 4 марта в Солсбери. Поэтому требования о встрече с Юлией со стороны российской дипмиссии вполне справедливы и обоснованы", - заявил журналистам Л.Слуцкий.

Это первое видеообращение Ю.Скрипаль, к сожалению, оставляет массу вопросов; они касаются и условий, в которых она пребывает, и истинности ее слов и намерений, отметил политик.

"Британские власти до сих пор не предоставили доступ российским консульским работникам и сотрудникам посольства для того, чтобы убедиться, что гражданка России находится в безопасности и не делает заявлений под давлением", - подчеркнул Л.Слуцкий.

Он заявил, что депутаты Госдумы будут продолжать следить за развитием ситуации.

"Мы рады видеть Юлию живой и готовы оказать все необходимое содействие для ее возвращения домой. Но я по-прежнему считаю необходимым проведение полного независимого расследования противоправных действий Великобритании против России по делу Скрипалей", - добавил глава комитета.