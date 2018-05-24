"Открытая Россия" заявляет об обыске в квартире активиста движения во Владивостоке

24.05.18 09:05

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МВД РФ

24 мая. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы провели обыск в квартире активиста движения "Открытая Россия" во Владивостоке Дмитрия Гультяева, сообщается в четверг на странице движения в соцсети.

"Полиция нанесла визит в связи с тем, что Дмитрия обвиняют в оскорблении сотрудника центра "Э" и вменяют ему статью 319 УК РФ (оскорбление представителя власти - ИФ). На вопрос о том, что же это за оскорбление и в чем оно выражается, никто не ответил ", - говорится в сообщении.

По информации координатора штаба Навального во Владивостоке Владимира Дубовского, у Д.Гультяева изъяли телефон и ноутбук.

"У нашего сторонника Дмитрия Гультяева проходит обыск в квартире - изъяли телефон и жесткий диск. Пришли по ст. 319 УК РФ якобы по факту оскорбления начальника ЦПЭ МВД (центр по противодействию экстремизму - ИФ)", - написал В.Дубовский на странице в соцсети.