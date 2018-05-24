Песков усомнился в добровольности заявления Юлии Скрипаль

24.05.18 09:16

© РИА Новости. Сергей Гунеев

24 мая. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявляют, что обращение Юлии Скрипаль вызывает много вопросов, в том числе - не оказывается ли на нее давление и делала ли она заявление по своей воле.

"До сих пор не соблюдена британской стороной Венская конвенция, и до сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится и делала ли она эти заявления по своей воле", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

Он добавил: "Согласитесь, никто ее не видел, мы не видели никаких кадров с ней, мы не видели живых интервью. И переданный через кого-то некий набор информации - насколько он может быть достоверным и насколько он может вызывать доверие - это очень большой вопрос, учитывая, что это все происходит на фоне гигантской, не имеющей аналогов в мире провокации британской стороны".