Военные полигоны Урала, Поволжья и Сибири обработают против клещей из-за участившихся укусов

24.05.18 09:27

© РИА Новости. Денис Абрамов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Полигоны и полевые лагеря Центрального военного округа проходят противоклещевую обработку в связи с участившимися случаями укусов клещей на Урале, в Поволжье и Сибири, сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

"Специалисты медицинской службы и центра госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) проводят двукратную акарицидную обработку кустарниково-лесистой местности в местах проведения занятий по боевой подготовке на полигонах, вокруг хранилищ, постов и временного размещения военнослужащих в полевых условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с личным составом соединений и воинских частей проводятся обязательные занятия по профилактике укусов клещей, на которых военнослужащим рассказывают правила поведения в полевых условиях и ношения одежды.

Пресс-служба отмечает, что вакцинация и ревакцинация личного состава соединений и воинских частей округа, дислоцированных на эпизоотичных территориях, была проведена с января и до середины апреля.