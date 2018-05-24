Жители поселка в Прибайкалье мерзнут из-за остановки котельной в условиях холодного мая

24.05.18 10:26

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 мая. Interfax-Russia.ru - Администрация Чунского района Иркутской области обратилась в прокуратуру из-за преждевременного отключения отопления в административном центре территории - поселке Чунском, в условиях слишком холодной для мая погоды, сообщается на сайте местной администрации.

"Тепло в поселок подает ООО"Центральная котельная". 15 мая подача отопления и горячей воды прекратилась вопреки федеральным нормам, согласно которым отопительный сезон может быть завершен только когда температура наружного воздуха установится выше 8 градусов", - говорится в сообщении.

"Уже неделю население Чунского буквально замерзает на работе, в школах, в детских садах и учреждениях", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация складывается в школах N90 и N29, где будут проходить ЕГЭ.

"В верхней одежде во время экзамена находиться запрещено. Включать обогреватели в каждом кабинете опасно - при перегрузке электропроводки может выйти из строя система видеонаблюдения, а это чревато отменой экзамена", - констатирует администрация.

Отмечается также, что решение об остановке котельной принял ее собственник. При этом в соседнем с райцентром поселке Лесогорск отопительный сезон был продлен.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и низкой температурой наружного воздуха окончание отопительного сезона может неблагоприятно сказаться на здоровье детей школьного и дошкольного возраста из-за нарушения температурного режима в помещениях", - цитируется на сайте письмо в прокуратуру.

Температура воздуха в Чунском днем составляет сейчас 10 градусов С, ночью - опускается до 1-3 градусов С.