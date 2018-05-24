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24.05.18 09:38

Работа ТЦ приостановлена в ХМАО из-за нарушения правил пожарной безопасности

© РИА Новости. Антон Балашов
24 мая. Interfax-Russia.ru - Нижневартовский районный суд по требованию прокуратуры приостановил деятельность торгового центра "Мега Маркет" в поселке Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается на сайте региональной прокуратуры в четверг.

По данным ведомства, прокуратура в ходе проверки нашла нарушения требований пожарной безопасности.

Так, система оповещения и управления эвакуацией людей, автоматическая пожарная сигнализация в ряде помещений торгового центра находились в неисправном состоянии, а дежурный персонал не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, на цокольном этаже хранились баллоны с горючими газами, а на путях эвакуации в детском развлекательном центре установлены турникеты, не позволяющие вручную открыть и заблокировать их в открытом состоянии.

"Наличие указанных нарушений создает угрозу жизни и здоровью находящихся в торговом центре граждан", - отмечается в сообщении.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о запрете эксплуатации объекта до устранения нарушений. Суд удовлетворил иск и приостановил работу ТЦ.

Излучинск - городское поселение в Нижневартовском районе ХМАО. Численность населения около 19,5 тыс. человек

Ранее сообщалось, что в ХМАО было проверено более 500 объектов с массовым пребыванием людей. В 422 из них были выявлены 1,5 тыс. нарушений. В частности, была приостановлена деятельность двух ТЦ в Нижневартовске из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, большинство из выявленных нарушений на этих объектах - загромождение доступа к пожарным кранам, аварийным выходам, несоответствие компетенции специалистов, отвечающих за безопасность на объектах. По мнению главы региона, основная причина - "халатность собственников и проверяющих".

Внеплановые проверки пожарной безопасности и соблюдения градостроительных норм после трагедии в Кемерово были организованы прокуратурой во всех регионах РФ. В них были задействованы представители МЧС, МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные власти, общественность и СМИ.

В ХМАО, по информации регионального главного управления МЧС, предполагалось проверить более 700 объектов - ТРЦ и различные учреждения с массовым пребыванием людей.

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