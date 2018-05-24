Более 300 молодых семей в Свердловской области получат субсидии на жилье в 2018 году

24.05.18 09:49

© РИА Новости. Мария Сибирякова

24 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Свердловской области планируют предоставить 329 субсидий муниципальным образованиям для социальных выплат молодым семьям на приобретение и строительство жилья, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Средства будут предоставлены в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей". Она реализуется во всех муниципалитетах региона.

"Субсидия, которую получают молодые семьи, позволяет погасить до 40% стоимости дома или квартиры. Компенсация положена не только тем, кто собирается купить жилье, но и семьям, которые уже отметили новоселье", - приводятся в сообщении слова директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких.

Отмечается, что участвовать в программе могут семьи с одним ребенком, которые имеют статус нуждающихся в жилье. Возраст родителей не должен превышать 35 лет. Также у семьи должны быть личные средства для приобретения жилья.