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24.05.18 09:49
Более 300 молодых семей в Свердловской области получат субсидии на жилье в 2018 году
Средства будут предоставлены в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей". Она реализуется во всех муниципалитетах региона.
"Субсидия, которую получают молодые семьи, позволяет погасить до 40% стоимости дома или квартиры. Компенсация положена не только тем, кто собирается купить жилье, но и семьям, которые уже отметили новоселье", - приводятся в сообщении слова директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких.
Отмечается, что участвовать в программе могут семьи с одним ребенком, которые имеют статус нуждающихся в жилье. Возраст родителей не должен превышать 35 лет. Также у семьи должны быть личные средства для приобретения жилья.
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