Следственное управление проверяет обстоятельства возгорания газа в пермской пятиэтажке

24.05.18 09:53

© РИА Новости. Руслан Кривобок

24 мая. Interfax-Russia.ru - Следователи проводят доследственную проверку по факту возгорания бытового газа в жилом доме в Перми, в результате которого пострадали четыре человека, сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону в четверг.

"Предварительно установлено, что в вечернее время 23 мая 2018 года в Индустриальном районе города Перми в одной из квартир пятиэтажного многоквартирного дома произошло возгорание бытового газа, в результате чего травмы получил хозяин квартиры и трое его соседей. Все они доставлены в больницу, состояние их здоровья оценивают врачи", - говорится в сообщении.

Остальные жители дома эвакуированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает, отмечает управление.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации краевого управления МЧС, из подъезда, где произошло возгорание, были эвакуированы около 40 человек.

С жильцами дома работают психологи МЧС. В пункте временного размещения, по последним данным, находятся десять человек. Другие жильцы подъезда разместились у родственников, отмечается в сообщении главка.

Как сообщалось со ссылкой на власти Пермского края, в среду вечером в результате хлопка бытового газа в жилом доме в Перми пострадали четыре человека. Все они госпитализированы.

На месте происшествия был создан оперативный штаб. Жильцы дома эвакуированы.

Для эвакуированных жителей создан пункт временного размещения на 150 человек в санатории "Гармония".