Владельцы майнинг-фермы в Оренбурге оштрафованы за кражу электроэнергии на 78 млн рублей

24.05.18 10:04

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Промышленный суд районный Оренбурга признал двух руководителей коммерческой организации, занимавшихся майнингом криптовалюты, виновными в присвоении электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области, в полицию поступило заявление от сотрудников энергетической компании о том, что на территории одного из бывших заводов города зафиксирована потеря электроэнергии.

Выехавшие на место сотрудники полиции и Росгвардии оцепили территорию и обнаружили там более 6 тыс. единиц техники, подключенной к электросети, а также силовые кабели электропитания, ведущие к расположенной рядом подстанции.

"Установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч", - говорится в сообщении.

Майнерами оказались двое руководителей фирмы, осуществлявшей свою деятельность на территории бывшего завода.

Суд признал их виновными по ч.2 ст.165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и назначил судебный штраф в размере 200 тысяч рублей каждому.

"Энергетической компании возмещен ущерб в размере 78 млн рублей", - говорится в сообщении.