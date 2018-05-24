Уголовное дело возбуждено в Уфе из-за многомиллионных долгов по зарплате на дорожно-строительном предприятии

24.05.18 10:15

© РИА Новости. Илья Питалев

24 мая. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "РегионДорСтрой" в Уфе в связи с долгами по заработной плате перед работникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии в четверг.

"Организация с февраля 2017 года нарушала сроки выплаты заработной платы 183 работникам, либо выплачивала ее частично и ниже установленного минимального размера оплаты труда. В настоящее время долг у предприятия по зарплате составляет около 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом, по данным прокуратуры, организация обладает финансовой возможностью погасить эти долги. Однако деньги направляются на решение текущих финансовых вопросов, не связанных с оплатой труда.

Действия руководства предприятия квалифицированы по ч. ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).