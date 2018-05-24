|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.05.18 10:15
Уголовное дело возбуждено в Уфе из-за многомиллионных долгов по зарплате на дорожно-строительном предприятии
"Организация с февраля 2017 года нарушала сроки выплаты заработной платы 183 работникам, либо выплачивала ее частично и ниже установленного минимального размера оплаты труда. В настоящее время долг у предприятия по зарплате составляет около 10 млн рублей", - говорится в сообщении.
При этом, по данным прокуратуры, организация обладает финансовой возможностью погасить эти долги. Однако деньги направляются на решение текущих финансовых вопросов, не связанных с оплатой труда.
Действия руководства предприятия квалифицированы по ч. ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
|
Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
.
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket