Жители 11 населенных пунктов на Ставрополье остались без воды из-за аварии

24.05.18 10:41

© РИА Новости. Саид Царнаев

24 мая. Interfax-Russia.ru - В Кочубеевском районе Ставропольского края специалисты восстанавливают водоснабжение, отключенное из-за аварии на ЛЭП, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"24 мая в 08:37 мск поступило сообщение о прекращении подачи питьевой воды абонентам Кочубеевского района в результате отсутствия электроэнергии на насосной станции в связи с неполадками на фидере", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего без водоснабжения остается 11 населенных пунктов, 16 социально-значимых объектов.

Организован подвоз воды.

Энергоаварию устраняет аварийная бригада районных электросетей.

Ранее сообщалось, что в среду вечером в результате порыва на линии электропередачи произошло частичное отключение электроэнергии в селе Балахоновском, станице Барсуковской, поселке Тоннельном.