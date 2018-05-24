Правительство не вернется к накопительной пенсионной системе в России

24.05.18 10:52

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ не планирует возвращаться к обязательной накопительной пенсионной системе, нужно развивать добровольную, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2018.

"Мы пенсионные накопления замораживали, это была часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления - это наша задача", - добавил он.

Впервые мораторий на формирование пенсионных накоплений был введен в 2014 году, с тех пор его ежегодно продлевали, несмотря на аргументы экономического блока правительства и ЦБ РФ о вреде такого решения для экономики в целом.

"Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале... Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения", - сказал А.Силуанов.