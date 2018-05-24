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24.05.18 11:03

Ставрополье возобновляет выращивание хлопка - власти

© РИА Новости. Утарбеков
24 мая. Interfax-Russia.ru - Аграрии Ставропольского края приступили к восстановлению отрасли хлопководства, в 2018 году засеют этой культурой 200 гектаров, сообщил первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань на совещании краевого правительства.

"По инициативе главы региона на Ставрополье мы возобновляем выращивание хлопка в трех почвенно-климатических зонах. Впервые за многие годы на Ставрополье начат сев хлопка. К севу приступил Изобильненский округ, хлопок также засеют в Ипатовском и Нефтекумском городских округах", - сказал Н.Великдань.

В то же время губернатор края Владимир Владимиров в ходе заседания заявил: "Вновь внедряя эту культуру, Ставрополье рассчитает на создание новых рабочих мест на селе, увеличение налоговых отчислений, укрепление экономики агропредприятий и снижение зависимости от импорта хлопка".

Заместитель председателя правительства края Эркинбек Алимов пояснил агентству "Интерфакс-Юг", что эти работы проводятся в рамках реализации краевого инвестиционного проекта "Возрождение хлопководства на территории Ставропольского края", которым руководит В.Владимиров.

"Этот проект необходим для создания собственной сырьевой, семенной базы на Ставрополье для нужд России. При реализации инвестпроекта решается вопрос создания более 300 дополнительных рабочих мест на стадии выращивания, сбора урожая, а также на хлопкоочистительных производствах", - сказал Э.Алимов.

По его словам, Ставропольский край задействовал в проекте ученых и специалистов из Узбекистана, поскольку их опыт может помочь в организации возрождения хлопководства на Ставрополье. По оценкам специалистов, урожайность на засеваемых площадях, составит 20-25 ц/га хлопка-сырца.

В министерстве сельского хозяйства края агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что по инициативе губернатора в закон "О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае" внесены поправки, предусматривающие производителям хлопка компенсацию части расходов по возделыванию хлопка-сырца за счет краевого бюджета.

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