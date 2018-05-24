Автомобиль сбил первоклассницу и ее мать в Ростовской области, ребенок погиб

24.05.18 11:14

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

24 мая. Interfax-Russia.ru - Водитель автомобиля "Лада Приора" в Батайске (Ростовская область) сбил девочку-первоклассницу и ее мать, стоявших на тротуаре, уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, где ранее сообщили о двух пострадавших школьниках.

"По предварительным данным, водитель "Лады" не справился с управлением и допустил наезд на женщину и первоклассницу, которые стояли на тротуаре около пешеходного перехода. Ребенок погиб на месте, ее мама и водитель автомобиля с травмами доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.