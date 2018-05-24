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24.05.18 11:35

Проект промышленного выращивания семги стоимостью 1,7 млрд рублей реализуют на Вологодчине к 2020 году

© РИА Новости. Роготнев
24 мая. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области реализуют проект по промышленному выращиванию семги, сообщает пресс-служба главы региона Олега Кувшинникова.

Соответствующее соглашение между регионом и ООО "Аквапродукт" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

"Инвестор планирует создать на Вологодчине рыбоводное хозяйство мощностью около 2,5 тысяч тонн в год по выращиванию семги в установках замкнутого водоснабжения", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций составит почти 1,7 млрд рублей. Планируется создать более 20 новых рабочих мест, а годовой объем реализации охлажденной потрошеной рыбы составит около 1,7 тыс. тонн.

"Рассчитываем, что строительство стартует в начале этого года. Площадка, где расположится предприятие, неподалеку от Вологды, практически определена. Сдача объекта - конец 2019-го или начало 2020 года", - цитирует пресс-служба учредителя ООО "Аквапродукт" Александра Чуркина.

Он подчеркнул, что проект уникальный, не имеющий аналогов в России. Всего в мире насчитывается три подобных производства - два в Польше и одно в Дании.

Соглашение предполагает возмещение инвестору части затрат на приобретение оборудования и рыбопосадочного материала, на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по выращиванию рыбы и производству рыбной продукции, а также на уплату процентов по кредитам на развитие аквакультуры и товарного осетроводства.

"Все, что касается развития аквакультур, производства товарной рыбы, является для нас стратегическим приоритетом. Подобные проекты мы обязательно будем поддерживать. Область ставит задачу увеличить объемы производства рыбы в ближайшие три года в 7-10 раз - с нынешних 100 тонн до 700-1000 тонн", - отметил губернатор О.Кувшинников.

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