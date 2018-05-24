Два велосипедиста погибли по вине пьяного водителя в Ивановской области, еще трое получили травмы

24.05.18 11:58

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Пьяный водитель на "Жигулях" въехал в группу велосипедистов в городе Южа Ивановской области, два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Трагедия произошла утром в четверг на улице Черняховского. Водитель на "ВАЗ 2112" сбил сразу пятерых велосипедистов, которые передвигались по краю проезжей части.

"В результате ДТП двое велосипедистов - женщина и мужчина погибли, две женщины госпитализированы в центральную районную больницу Южи, 15-летний подросток доставлен с травмами в Ивановскую областную клиническую больницу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Также есть не подтвержденная пока информация, что все велосипедисты были родственниками, членами одной семьи", - добавил сотрудник пресс-службы.